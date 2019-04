CartoonSEA, apertura iscrizioni undicesima edizione

Dopo il crescente e soddisfacente successo delle precedenti edizioni, è con grande entusiasmo che CartoonSEA annuncia l’apertura ufficiale delle iscrizioni all’undicesima edizione del Premio Nazionale di Umorismo e Satira, promosso dall’azienda SEA Gruppo srl di Fano.

Un invito aperto a tutti i cartoonists, vignettisti, illustratori, autori satirici e grafici italiani ad esprimersi sul tema “CALDO BOIA. Quando il cambiamento climatico diventa emergenza.”



I premi in palio sono così suddivisi: un Grand Prix da 1.000€, due Prix da 500€ ciascuno e un Premio Speciale “Franco Origone” (dedicato esclusivamente agli under 29) da 200€.​

Inoltre, come di consueto, una selezione delle opere pervenute sarà ospite della mostra che avrà luogo all’interno delle mura del Bastione Sangallo di Fano dal 20 luglio al 4 agosto, corredata da relativo catalogo.

Il termine ultimo per l’ammissione al Premio CartoonSEA è fissato per le ore 24:00 del 26 giugno 2019 (data non prorogabile).​

Il bando, completo di ogni dettaglio, è disponibile sul sito www.premiocartoonsea.it

La forte crescita del numero dei partecipanti delle ultime edizioni e l’alta qualità dei lavori pervenuti testimonia che CartoonSEA è una manifestazione giovane, ma al contempo divenuta un punto di riferimento per la satira italiana, che attinge da un humus di “artisti satirici”, di età e provenienze diverse, molto sensibile e attento alle tematiche serie e fondamentali che il Premio Nazionale vuole stimolare.

SEA Gruppo, l’azienda ideatrice e promotrice di CartoonSEA, si occupa professionalmente e quotidianamente di salute e sicurezza sul lavoro, tutela ambientale, medicina del lavoro, igiene alimentare, etc. attraverso i servizi di consulenza, di interventi tecnici specifici, di formazione professionale e di laboratorio analisi.

Con frequenza alternata ai temi della sicurezza nei luoghi di lavoro, da anni SEA Gruppo persegue una costante opera di educazione sui temi della difesa dell’ambiente. SEA Gruppo ha deciso di farlo anche attraverso lo strumento dell’umorismo e della satira, ritenendo che una buona vignetta, inducendo alla riflessione, possa educare e che soprattutto un linguaggio trasversale possa raggiungere il più vasto pubblico possibile, principalmente le persone più giovani.