Castello di Vino a Gradara, pronti per la quarta edizione

Dal 23 al 25 agosto nel borgo medievale di Gradara si svolgerà la IV edizione della manifestazione enogastronomica “Castello di…Vino Gradara”, organizzata dal Comune di Gradara e da Gradara Innova, ideata e diretta da Luca Ragaini e patrocinata dalla Provincia di Pesaro Urbino.

“Il vino – ha spiegato il vice sindaco di Gradara Thomas Lenti nella conferenza stampa in Provincia – sarà protagonista di uno spettacolo dei sensi a cui si aggiungeranno cultura gastronomica, arte e musica. Novità di questa edizione sarà “Wine Lounge”, una zona di degustazione e approfondimento presidiata dai sommelier dell’associazione Aspi, che guideranno i partecipanti alla scoperta delle mille sfumature dei vini, immersi in un luogo di bellezza ai piedi della rocca”.

Come evidenziato dall’ideatore e direttore Luca Ragaini, l’evento, che si svolgerà dalle ore 19.30 alle 24, “sarà una vera e propria passeggiata enogastronomica all’intero del borgo, con 20 cantine (di cui 12 marchigiane) che proporranno le loro eccellenze, ma ci saranno anche street food e menù convenzionati nei ristoranti e nelle osterie gradaresi e concerti musicali con band che si esibiranno dal vivo. Per il terzo anno consecutivo sarà presente l’azienda biologica tedesca Steffens Kess con i suoi pregiati Riesling della Mosella”. Due i “kit degustazione” che sarà possibile acquistare: “Kit Paolo” (4 ticket degustazione e calice al costo di 10 euro) e “Kit Francesca” (6 ticket degustazione, calice, ingresso al camminamento di ronda sopra le mura e 1 ticket per la zona “Wine Lounge”).



In concomitanza con Castello di Vino, sabato 24 agosto, si terrà “Enrico Rava Special Edition 80th Anniversary”, concerto conclusivo del Festival Internazionale di Jazz e Musica contemporanea “Fano Jazz By The Sea” a cura di Adriano Pedini, Fano Jazz Network. “In occasione del suo 80esimo compleanno, Enrico Rava, il più internazionale dei jazzisti italiani (tromba e flicorno) – ha evidenziato Adriano Pedini – si esibirà alla Rocca di Gradara, nella suggestiva Piazza d’Armi. Il fatto che abbia scelto proprio Gradara come primo concerto per i suoi 80 anni ci riempie di gioia. Insieme a lui sul palco i musicisti che negli ultimi decenni gli sono stati più vicini: Francesco Bearzatti (sax tenore), Giovanni Guidi (pianoforte), Francesco Diodati (chitarra), Gabriele Evangelista (contrabbasso) ed Enrico Morello (batteria)”. Il concerto è organizzato in collaborazione con la direzione della Rocca demaniale, Polo Museale delle Marche (costo dei biglietti 20 e 25 euro).

Complimenti agli organizzatori sono stati rivolti dal consigliere regionale Andrea Biancani per il felice connubio tra vino e jazz e l’attento coinvolgimento delle realtà commerciali e della ristorazione del territorio, mentre Francesca Volpini di Gradara Innova ha evidenziato la possibilità, per i partecipanti all’evento, di unire al vino e alla musica anche ‘un assaggio’ d’arte: nelle serate di ‘Castello di Vino’ sarà infatti aperta gratuitamente, nel Palazzo Rubini Vesin, la mostra “Parigi, l’amore, la guerra. L’opera incisa di Anselmo Bucci” a cura di Luca Baroni, che ripercorre, in oltre 100 opere della sua produzione di incisore, l’aspetto più privato e personale dell’artista.

In conferenza stampa è stato presentato anche il nuovo simbolo ed il rinnovato logo/brand di Gradara, ideato da Tatiana Campolucci (Art Director e Brand Manager del progetto “Gradara Smart Citadel”) con l’obiettivo di orientare il pubblico in manifestazioni ricche di proposte e tematiche differenti. Un segno distintivo e inconfondibile, ma anche duttile e versatile, per accompagnare interessi e curiosità dei visitatori e favorire l’accessibilità ai luoghi delle iniziative.

L’ingresso alla manifestazione è gratuito.

Per informazioni: Gradara Innova, tel. 0541964673 |e-mail. info@gradarainnova.com | site. www.gradara.org