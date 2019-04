Causa doppio sinistro e scappa: manette convalidate

Aveva causato un doppio incidente a Falconara Marittima con quattro feriti alla guida del suo Fiat Doblò mentre era ubriaco scappando senza prestare soccorso: un 29 enne è ora accusato di lesioni colpose gravissime, con le aggravanti della guida in stato di ebbrezza e di aver provocato più feriti, fuga dopo l’incidente e resistenza a pubblico ufficiale per aver aggredito e minacciato gli agenti della Municipale.

Nei due scontri erano rimaste coinvolte altre due auto: nella prima viaggiava l’ex deputato Emanuele Lodolini insieme ai genitori, nella seconda una donna, il compagno e la figlia di 9 anni. Per il 29enne, che si è avvalso della facoltà di non rispondere, il giudice Francesca De Palma ha disposto i domiciliari in attesa dell’udienza rinviata al 7 maggio.