Centenario Electrolux, istituzioni presenti a Cerreto d’Esi

“Sono particolarmente grata per il Piano industriale relativo allo stabilimento ex Best di Cerreto D’Esi, acquistato nel 2017 da Electrolux, che sta portando nuovi investimenti e sicuramente ulteriore occupazione. Lo stesso Piano d’azione globale che il Gruppo Electrolux sta lanciando in questa giornata volto a creare un futuro più piacevole e sostenibile e le importanti attività poste in essere dalla Commissione per agevolare la transizione verso un modello di crescita sostenibile, ci spingono, come Regione Marche, a continuare il percorso che abbiamo avviato. La Strategia regionale di specializzazione intelligente ha voluto rafforzare la centralità del comparto manifatturiero programmando e attivando una serie di strumenti volti a favorire il percorso di transizione del settore verso maggiori standard di qualità, di innovazione e di sostenibilità. Nel 2018 le Marche confermano il primato in Italia per quota di occupati pari al 30,6% del totale. Un dato di gran lunga superiore alla media nazionale (20,0%) che collocano la nostra regione all’8° posto nel confronto fra le 136 regioni dei 28 Paesi dell’Unione Europea”.

Così l’assessora regionale alle Attività Produttive Manuela Bora ha partecipato al centenario del gruppo Electrolux celebrando questa mattina a Cerreto d’Esi l’importante traguardo con un open day invitando sia personaggi istituzionali che l’intera comunità locale. La storia di Electrolux è una storia ricca di innovazioni rivoluzionarie di rapida espansione e di design d’avanguardia. Fondata nel 1919 dall’imprenditore svedese Axel Wenner-Gren, l’azienda ha contribuito a uno stile di vita migliore reinventando le esperienze nel gusto, nella cura dei benessere, rendendo la vita più sostenibile alle persone. L’azienda leader globale nel settore degli elettrodomestici punta molto sulle funzioni tecniche in quanto queste sono in grado di far crescere i livelli occupazionale. Electrolux annovera marchi quali, AEG e Frigidaire, vendendo ogni anno oltre 60 milioni di elettrodomestici e apparecchiature professionali in più di 150 mercati. Nel 2018 Electrolux ha raggiunto un fatturato di circa 12 miliardi di euro con un totale di 54.000 dipendenti in tutto il mondo