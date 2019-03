Sensibilizzare gli studenti sulle problematiche delle allergie da polline: è con questo obiettivo che il “Centro di monitoraggio pollini” gestito dal Servizio Ambiente della Provincia di Pesaro e Urbino, unico nel territorio provinciale e secondo nelle Marche, ha avviato negli ultimi anni una serie di collaborazioni con gli istituti scolastici superiori per l’inserimento nella didattica di nuove competenze scientifiche, come il riconoscimento al microscopio biologico dei principali pollini allergenici e la conoscenza delle procedure tecniche ufficiali per effettuare il monitoraggio dei pollini.

LICEI “MARCONI” E “LAURANA BALDI”, 3 PROGETTI



Da febbraio il Centro della Provincia è stato coinvolto in tre importanti progetti europei, che vedono come protagonisti il liceo scientifico “G.Marconi” di Pesaro (progetti “Polline: oltre l’allergia” e “Pollini: oltre l’allergia… la tecnologia”, portati avanti da 21 studenti della classe III L) ed il liceo scientifico “Laurana – Baldi” di Urbino (con il progetto “GreenMaths”, su cui sono impegnati 18 studenti delle classi III A, III B e III C). Fino a maggio, all’interno dei due licei verranno svolte lezioni didattiche pomeridiane e attività di laboratorio, per un totale di 30 ore, con il coordinamento della ricercatrice Emanuela Camiletti del Centro di monitoraggio pollini della Provincia e l’affiancamento, per il “Marconi”, di due tecnici esterni incaricati dalla scuola. L’attività si è intensificata in questi giorni in occasione della XIII “Giornata nazionale del polline”, che ricorre giovedì 21 marzo, primo giorno di Primavera.

“Per quanto riguarda i progetti del liceo Marconi – sottolinea il responsabile del Servizio inquinamento atmosferico e qualità dell’aria della Provincia Salvatore Circolone – abbiamo accompagnato gli studenti a visitare la stazione di monitoraggio pollini presente a Pesaro nel Palazzo della Provincia ed a breve forniremo, attraverso i nostri bollettini pollinici settimanali, i dati di monitoraggio per l’elaborazione di un’applicazione informatica (App) proprio per la divulgazione dei bollettini”. Quanto al liceo “Laurana – Baldi” di Urbino, “abbiamo collocato e attivato nell’istituto un campionatore, il secondo in dotazione della Provincia, per rilevare i pollini allergenici aerodispersi: ciò consentirà agli studenti di apprendere le procedure di monitoraggio e di fare una valutazione sperimentale dei pollini allergenici per la zona di Urbino”.

PROTOCOLLO D’INTESA CON L’UNIVERSITA’

Inoltre, come evidenzia il dirigente del Servizio Ambiente Andrea Pacchiarotti, “La Provincia, nell’ottica di un potenziamento delle proprie specializzazioni in ambito botanico e naturalistico, ha inoltre sottoscritto un protocollo di intesa con l’Università degli Studi di Urbino per avviare, grazie alla disponibilità dei tecnici dell’”Orto botanico Scaramella”, opportunamente formati da Emanuela Camiletti, un periodo di monitoraggio dei pollini allergenici nella città di Urbino. Infine, per ottimizzare le risorse interne all’ente – aggiunge – il Centro di monitoraggio pollini verrà integrato allo storico Centro ricerche floristiche Marche Brilli – Cattarini, aprendo nuove opportunità e possibili sviluppi allo studio della palinologia nel territorio provinciale”.

IL BOLLETTINO POLLINI

A causa del previsto incremento della concentrazione di pollini per le nuove fioriture, il “Centro di monitoraggio pollini” invita i cittadini a visionare il bollettino pubblicato ogni settimana su: http://www.provincia.pu.it/ambiente/aria/qualita-dellaria/bollettino-pollini e a seguire i consigli presenti nella brochure allegata al bollettino stesso.