Cgil, Landini inaugura sede urbana ad Ancona

Giovedì 30 maggio il Segretario Generale della Cgil, Maurizio Landini, sarà ad Ancona per inaugurare la nuova sede urbana della Cgil, sita in via dell’Industria 4/A. Per l’occasione, è stato promosso un incontro pubblico nel corso del quale il segretario si confronterà su vari temi con alcune testate giornalistiche locali.

“10 domande a Maurizio Landini” è il titolo dell’iniziativa promossa dalla Cgil di Ancona, in programma giovedì 30 maggio ad Ancona, con inizio alle ore 10, presso la sala convegni Figc (via Schiavoni, zona Baraccola, An): il Segretario Generale Cgil sarà a confronto con Maria Teresa Bianciardi, Corriere Adriatico, Pierfrancesco Curzi, Resto del Carlino Ancona e Guido Maurino, Rai Tgr Marche. Coordina Marco Bastianelli, segretario generale della Cgil di Ancona.

Alle ore 12,30, si terrà l’inaugurazione della nuova sede Cgil.