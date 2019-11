Choco Marche da record: 50.000 visitatori

Si è chiusa con un enorme successo la 18° edizione di Choco Marche, l’evento di Confartigianato realizzato in collaborazione con Comune di Ancona, Camera di Commercio delle Marche e Regione dedicato al cioccolato artigianale .

L’iniziativa ha registrato quasi 50.000 presenze in Piazza Pertini nel capoluogo dorico durante i tre giorni della manifestazione che ha visto protagonisti i 19 espositori presenti. Un trionfo dell’eccellenza, anche per “cantine aperte a San Martino” con un padiglione dedicato ai vini delle Marche. Partecipatissimi gli incontri del “salotto del gusto” e dei tanti laboratori, molti dedicati ai bambini.

Grande soddisfazione per il successo della kermesse dedicata alle eccellenze è stata espressa dal presidente e dal segretario generale di Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino Graziano Sabbatini e Marco Pierpaoli.

Iniziative come Choco Marche, ha detto Giulia Mazzarini responsabile marketing di Confartigianato e organizzatrice della manifestazione, valorizzano e difendono il patrimonio culturale, economico e sociale rappresentato dalle produzioni tipiche e tradizionali dell’artigianato agroalimentare. Promuove inoltre l’educazione al consumo di prodotti di qualità, la conoscenza e la valorizzazione degli aspetti nutrizionali dei vari prodotti, la tutela dei prodotti stessi.