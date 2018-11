Choco Marche, nel fine settimana la 17^ edizione

Torna ad Ancona Choco Marche, il grande evento di Confartigianato in collaborazione con il Comune e la Camera di Commercio di Ancona dedicato al cioccolato artigianale.

La 17° edizione “Tutti i colori del cioccolato – Le Eccellenze” si terrà venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 novembre in Piazza Pertini.

22 gli espositori e tante le iniziative a tema: tra cui il Salotto delle Degustazioni con show cooking e speciali abbinamenti enogastronomici, spazi creativi e animazione per i più piccoli e per tutta la famiglia.

Madrina d’eccezione di Choco Marche è Carlotta Maggiorana, Miss Italia 2018. Ospite speciale Rita Cardelli ideatrice e disegnatrice de Le Nasute.