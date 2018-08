Ciclismo Juniores, domenica Trofeo Balacco a Petritoli

Il ciclismo juniores fa ritorno a Petritoli domenica 12 agosto con il Trofeo Balacco Paponi che promette di regalare spettacolo ed emozioni agli sportivi petritolesi in ricordo di Fausto Balacco e Gabriele Paponi, oltre a Zaccaria Senzacqua, Domenico Romanelli, Giovanni Leoni, Basilio Marcuri e Vico Massucci.

L’edizione numero 11 è stata presentata sabato scorso presso il comune di Petritoli alla presenza di Luca Pezzani (sindaco di Petritoli), Lino Secchi (presidente del comitato regionale FCI Marche), Mauro Pieroni (imprenditore e sostenitore dell’attività regionale FCI Marche), Emanuele Senzacqua (presidente della commissione giudici di gara FCI Marche ed organizzatore dell’evento insieme alla Studio Moda-Hair Gallery), Marco Lelli (presidente del comitato provinciale FCI Ascoli Piceno-Fermo), Vincenzo Santoni (dirigente sportivo e organizzatore della Granfondo Città di Porto Sant’Elpidio), Laura Flocco (presidente della locale Pro Loco) e l’ex professionista Fabio Roscioli che ha lasciato tanti bei ricordi a Petritoli nel suo passato da ciclista.

Dopo il ritrovo a partire dalle 10:00 in piazza Leopardi, davanti alla sede del Comune, la partenza è prevista alle 14;30. Si affronta un tracciato da ripetere varie volte tra Monte Vidon Combatte, Valdaso di Ortezzano per attraversare il ponte che la separa da Montalto delle Marche e ritorno fino al bivio per Carassai, poi verso Valmir attraversando il ponte sull’Aso e ritorno nel centro storico dove è fissato il traguardo dopo 125 chilometri di corsa.



Ancora qualche giorno e nel ridente borgo valdasino arriveranno i più forti juniores del Centro-Sud Italia per dare vita ad un’altra entusiasmante giornata di sport nel segno di una tradizione che dal 2008 contraddistingue la manifestazione dedicata ai grandi pionieri del ciclismo a Petritoli.