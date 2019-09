È programmata per mercoledì 11 settembre la presentazione della seconda edizione del Giro delle Marche in Rosa a San Severino Marche presso l’atrio del Teatro Feronia in Piazza del Popolo (ore 12) dove si conosceranno i maggiori dettagli tecnici e sportivi.

Sulla scorta del successo della prima edizione, avvalorata da un grande successo di partecipazione, tecnico e di visibilità oltre i confini nazionali, verranno riproposte tre distinte frazioni tra San Severino Marche (giovedì 19 settembre), Loreto (venerdì 20) ed Offida (sabato 21) ad offrire lo sfondo a questa avvincente competizione a carattere internazionale UCI di rodaggio per i campionati del mondo di fine mese nello Yorkshire in Gran Bretagna.

Già iscritte tanti formazioni italiane e straniere provenienti da Spagna, Svizzera, Polonia, Francia, Brasile, Belgio e Norvegia per un Giro delle Marche in Rosa che vuole crescere in quantità e in qualità.