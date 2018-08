Ciclista caduto su sentiero nel Monte Conero ferito

Incidente terminato bene per fortuna nella giornata odierna, nel primissimo pomeriggio, ad un uomo che si trovava sulla sua bici nei sentieri montani dorici.

I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 12:30 circa in zona Monte Conero per soccorrere un ciclista caduto lungo il sentiero delle tre grazie.

La squadra dei Vigili del Fuoco sul posto a collaborato con il personale sanitario per riportare la persona sul sentiero principale per consentire le cure del caso.



Il ciclista è poi stato caricato sull’eliambulanza per il trasporto al pronto soccorso per le cure del caso. Fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze per l’accaduto.