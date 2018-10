Cicloturistica al profumo di Tartufo al via a Pergola

Una delle cicloturistiche più spettacolari, divertenti, tecniche, una cicloturistica al profumo di tartufo! Torna domenica 21 ottobre, in occasione della terza giornata della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato di Pergola, la cicloturistica in mtb ‘Città del Tartufo’, organizzata dall’Asd Bike Therapy in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

Un grande successo le passate edizioni e le carte in regola per ripetersi ci sono tutte!

Scoprire, vivere, gustare Pergola in bicicletta: paesaggi affascinanti, il centro storico di uno dei Borghi più belli d’Italia, prodotti tipici squisiti, in primis il diamante della terra.

E’ tutto pronto per una domenica all’insegna dello sport e del divertimento

Con la cicloturistica, sesto Attacco al Doglio & quinto BlackDoglioHero, gli amanti della mountain bike potranno percorrere gli splendidi sentieri del Doglio Bike Park. Due tracciati a disposizione: Attacco al Doglio (difficoltà media); BlackDoglioHero (difficoltà elevata).

E’ l’ennesima cicloturistica promossa dall’Asd, protagonista di una stagione agonistica da incorniciare: «Sarà una giornata stupenda – sottolineano il presidente Emanuele Ercolani e il vice Luca Castratori – tra sport e promozione del territorio, proprio i due grandi obiettivi della nostra associazione. Faremo conoscere la città, i suoi tesori e paesaggi a tanti appassionati di mountain bike e ovviamente non mancherà l’aspetto enogastronomico grazie agli squisiti prodotti tipici pergolesi, come il tartufo e il vino. Questa cicloturistica ha riscosso sempre un ottimo successo e siamo convinti che anche quest’anno saremo in tantissimi alla partenza».

RITROVO ore 7.45 c/o Piscina Comunale, piazzale Brodolini

ISCRIZIONI: dalle ore 7.45 alle ore 8.45 c/o Piscina Comunale, piazzale Brodolini, Pergola (PU)

PARTENZA ore 9, da Corso Matteotti, Pergola

DOCCE: Stadio Comunale, Viale Martiri della Libertà.



ISCRIZIONE : € 15.

PERCORSO CORTO: frecce GIALLE ed è accompagnato.

PERCORSO MEDIO: frecce BLU .

PERCORSO LUNGO: frecce ROSSE.

OBBLIGATORIO L’USO DEL CASCO.

Sono ammessi al giro lungo solamente gli atleti con tessera societaria da agonista o con certificato medico sportivo agonistico.

Sono ammessi al giro corto e medio tutti gli atleti con almeno il certificato medico di buona salute.