Ciclovia Adriatica, firmato protocollo d’Intesa al MIT

È stato firmato, a Roma, presso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il protocollo d’intesa per la progettazione e la realizzazione della Ciclovia Adriatica.

L’accordo, è stato siglato dal direttore generale per strade e autostrade con le Regioni Marche (capofila), Veneto, Emilia-Romagna. Molise, Puglia, Abruzzo. Il decreto è in attesa di approvazione della Corte dei Conti e prevede una prima tranche di finanziamento di 19 milioni di euro. Lo comunica la vice presidente Anna Casini, assessore alle Infrastrutture: “Si concretizza un grande investimento di mobilità dolce che avrà ricadute positive sul territorio in termini di sostenibilità ambientale e qualità di vita dei centri interessati. L’investimento rientra nel progetto Bicitalia: una grande rete di ciclovie nazionali che poggia su basi solide e l’impegno convinto delle amministrazioni coinvolte”.