Cinque ettari di bosco bruciati sopra a Genga

Dalle 18 della giornata di giovedì quattro squadre di vigili del fuoco hanno lavorando per spegnere le fiamme che interessano il bosco sopra il paese di Genga in località Colle Ameno.

Per tutta la mattina di ieri, in supporto alle squadre di terra è intervenuto l’elicottero AIB regionale, nel pomeriggio è intervenuto anche un canadair (CAN 10) proveniente da Ciampino.

Il personale vigilfuoco è rimasto lungamente impegnato nelle operazioni di bonifica, sono andati distrutti cinque ettari di bosco mappati dal personale T.A.S. (topografia applicata al soccorso). Non si segnalano persone e abitazioni coinvolte nell’incendio.