Cocaina sotto bancone, arrestato barista spacciatore

Non solo attività di bar e di esercizio commerciale, un 39 enne aveva un secondo lavoro da spacciatore ed è stato scoperto dalle forze dell’ordine e arrestato.

L’uomo nascondeva la cocaina sotto alla cassa del locale pronto per spacciarla. L’uomo, che ha precedenti per spaccio e truffa, usava il bar come luogo di cessione della droga: durante la perquisizione del locale i poliziotti hanno trovato 22,69 gr di cocaina, 250 euro in contanti ritenuti provento di spaccio, un bilancino ed altri strumenti per il confezionamento e lo spaccio di stupefacente.

La Polizia ha convalidato l’arresto ponendo l’uomo agli arresti domiciliari e predisponendo il processo al 21 gennaio.



fc