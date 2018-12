Coltiva funghi allucinogeni, denunciato 25 enne urbinate

Al termine di un’articolata attività di indagine coordinata dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Urbino dott.ssa Irene Lilliu, personale della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di P.S. di Urbino, ha denunciato in stato di libertà un operario di 24 anni, residente a Urbino, per i reati di detenzione e coltivazione di sostanze stupefacenti del tipo funghi allucinogeni.

In particolare, a seguito di una perquisizione effettuata dai Poliziotti all’interno dell’abitazione del succitato 24enne, veniva rinvenuta una coltivazione di funghi allucinogeni del tipo “psilocybe cubensis”, costituita da “fungaie” artigianali, attrezzate con tappetini elettrici riscaldanti, utilizzati per favorire la crescita delle spore.

Nello stesso contesto venivano inoltre rinvenuti e sequestrati 19 gr. di funghi essiccati del medesimo tipo, un vasetto contenente una piantina dagli effetti allucinogeni conosciuta come “pejote” e altri piccoli quantitativi di trito allucinogeno essiccato.



L’attività di contrasto della Polizia di Stato al fenomeno al traffico di sostanze stupefacenti nel territorio urbinate prosegue, quindi, con intensità anche con riferimento alle cc.dd. “notti del giovedì”, per le quali continueranno ad essere predisposti specifici controlli congiuntamente alle altre Forze dell’Ordine. A tale riguardo, anche nell’ultimo giovedì sono state contestate 4 sanzioni per l’inosservanza dell’ordinanza comunale sull’alcool nel centro storico e due sanzioni a persone trovate a fumare all’interno di un locale pubblico, nonostante il vigente divieto.