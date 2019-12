Comparto automobilistico, i dati del 2019 nelle Marche

Il 2019 è stato un anno complesso per il comparto automobilistico, e non solo per la flessione delle vendite: secondo i dati dell’Osservatorio sulla ricerca dell’auto online del portale DriveK, nel corso dell’anno il budget medio delle famiglie italiane alle prese con l’acquisto dell’auto si è ridotto del 4%. L’analisi rivela che la cifra media che nel 2019 gli italiani volevano spendere per una vettura nuova è stata pari a 21.500 euro, in calo di circa 900 euro rispetto al 2018.

Una richiesta su due (il 52%, contro il 50,1% della rilevazione dello scorso anno) è stata relativa a veicoli che, a listino, costano dai 10 ai 20mila euro; il 38% del totale riguardava veicoli tra i 20 e i 40 mila euro mentre solo il 4% (era il 6,5% nel 2018) delle famiglie italiane si è orientato all’acquisto di veicoli il cui prezzo di listino superava la soglia dei 40mila euro. Passa dal 2 al 4% la percentuale di italiani che hanno puntato ai veicoli più economici in commercio (sotto i 10mila euro).

Nelle Marche il preventivo medio si assesta a 21.700 euro, con un calo rispetto allo scorso dell’1,3%.