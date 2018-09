Conerobus, abbonamenti a bordo di bus d’epoca

Al via la campagna abbonamenti di Conerobus a bordo dell’autobus d’epoca, che, dal 7 al 15 settembre, stazionerà nelle principali piazze cittadine per offrire all’utenza un’ulteriore chance di acquistare il proprio pass o semplicemente di informarsi sull’ampio pacchetto di tessere a tariffe agevolate.

Il tour inizierà venerdì 7 settembre, con una prima tappa in piazza Ugo Bassi, dalle 10.30 alle 12.30, mentre il giorno successivo il bus, restaurato per l’occasione, sarà in piazza Roma dalle 17 alle 19.

Giovedì 13 settembre, dalle 17 alle 19, il mezzo farà sosta in piazza Salvo d’Acquisto e venerdì 14, nello stesso orario, sarà di nuovo in Piazza Roma. Infine, sabato 15 l’autobus tornerà in piazza Ugo Bassi, dove stazionerà dalle 10.30 alle 12.30.

A bordo della rivendita itinerante ci sarà il personale di Conerobus, che si metterà a disposizione di chiunque voglia sottoscrivere l’abbonamento o chiedere informazioni. Sul bus sarà presente anche un referente del Centro Papa Giovanni XXIII di Ancona, a cui l’azienda ha fornito il suo sostegno per alcune iniziative.