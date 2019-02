Conerobus assume nuovi autisti a tempo indeterminato

Conerobus prosegue nel suo percorso di potenziamento dell’organico. Dopo l’inserimento in azienda, nel 2018, di 50 nuovi conducenti a tempo indeterminato, la società per la mobilità intercomunale di Ancona ha pubblicato un nuovo bando per formare ed eventualmente assumere, full – time o part – time, autisti con contratto di apprendistato. Alla selezione, finalizzata alla composizione di una graduatoria dalla quale Conerobus attingerà a seconda delle proprie esigenze, possono partecipare anche candidati, di età compresa tra i 18 anni e 30 anni non ancora compiuti, che non siano in possesso della patente di categoria D E, necessaria per guidare gli autobus. Gli aspiranti conducenti avranno tempo dodici mesi per conseguirla, e per coloro che si piazzeranno nelle prime posizioni della classifica si prospettano buone possibilità di entrare a far parte della squadra di Conerobus.

“Questo nuovo bando – afferma il presidente di Conerobus Muzio Papaveri – testimonia la volontà dell’azienda di continuare ad investire sul personale, così da poter garantire, oltre all’incremento delle risorse disponibili, una corretta e tempestiva gestione del turn over. Nel 2018 abbiamo assunto 50 nuovi autisti a tempo indeterminato ed anche per l’anno in corso proseguiamo su questa strada. Conerobus conferma la grande attenzione prestata alle risorse umane, ai giovani e alla formazione continua, che riveste un ruolo fondamentale per garantire all’utenza un servizio di trasporto costantemente efficiente”.

La documentazione per partecipare alla selezione è disponibile presso la sede di Conerobus, ad Ancona, in via Bocconi 35, o scaricabile dal sito internet www.conerobus.it. Le domande dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo di Conerobus entro e non oltre le 13 del 18 marzo.