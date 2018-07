Conerobus, mezzi dotati di sistema innovativo anticollisione

Importante novità nel trasporto pubblico locale di Ancona, gestito dall’azienda dorica Conerobus.

Conerobus avvia la sperimentazione di un innovativo sistema anticollisione, pensato appositamente per segnalare ai conducenti dei mezzi pubblici situazioni di pericolo mentre sono al volante. Questa tecnologia, messa a punto dalla società israeliana Mobileye, è già utilizzata all’estero e grazie alla sperimentazione di Conerobus arriva per la prima volta in Italia.

La conferenza stampa prevede un breve giro dimostrativo a bordo del bus dove è stato installato il nuovo sistema. Interverranno Muzio Papaveri, presidente di Conerobus, e Carmine Ianzano, responsabile tecnico di Swarco Mizar (partner europeo della Mobileye).