Conerobus, nuova linea verso il Politecnico delle Marche

Partirà lunedì mattina il primo autobus 46/, la nuova linea veloce messa a disposizione da Conerobus per tutti gli studenti dell’Università Politecnica delle Marche. La nuova tratta sarà attiva in via sperimentale fino al 31 gennaio 2020, collegando le stazioni di Ancona (Centrale e Varano) con il Polo universitario di Monte Dago.

Sono stati quasi 2900 gli studenti che lo scorso anno accademico hanno scelto di andare all’Università con il mezzo pubblico, senza il pensiero del traffico e della difficoltà di posteggio della propria auto. Numeri in aumento per gli utenti (+3%), ma non per quanto riguarda le tariffe, invariate rispetto allo scorso anno.



Alfa, Beta, Gamma, Delta e Omega sono gli originali nomi scelti da Conerobus, in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche, per distinguere le diverse offerte. Alfa si riferisce al trasporto universitario urbano per 9 mesi, con un costo a carico dello studente di 130 euro. Appena 20 euro in più per l’abbonamento Beta, valido per 12 mesi. Per l’extraurbano fino a 18 km (abbonamento Gamma) lo studente spenderà 250 euro, mentre per quello fino a 36 km (abbonamento Delta) il costo sarà pari a 300 euro.

C’è un’ulteriore possibilità che va incontro a tutte le esigenze del laureando. Omega permette di dividere l’anno accademico in due: dal primo ottobre al 31 dicembre (75 euro) e dal primo gennaio al 30 giugno 2020 (75 euro).

Orari e abbonamenti possono essere consultati direttamente dal sito www.atmaancona.it e www.conerobus.it, portale da cui è anche possibile sottoscrivere il proprio abbonamento. Rimane invariata la possibilità di abbonarsi presso le rivendite autorizzate Conerobus.

Per gli studenti, nativi digitali, prendere il bus per raggiungere il polo universitario è sempre più facile con le App My Cicero, Moovit e Atma: smartphone alla mano, infatti, calcolare itinerari e scegliere il tragitto sarà un gioco da ragazzi.