Conerobus, presentati trenta nuovi autobus

Trenta nuovi bus per la mobilità di Ancona e provincia. Conerobus investe sul rinnovo del parco mezzi mettendo a disposizione dell’utenza un sistema di trasporto pubblico più efficiente, realizzato con veicoli moderni, confortevoli e con le tecnologie più avanzate per la tutela dell’ambiente.

I primi 11 mezzi, che verranno impiegati nell’extraurbano, sono già entrati a far parte della flotta e saranno operativi nei prossimi giorni. Altri 19 veicoli, destinati alla rete urbana di Ancona, sono in arrivo ed entreranno in servizio tra settembre e ottobre. I bus sono stati acquistati con fondi europei e statali, per un importo complessivo di circa 7 milioni di euro.

La nuova flotta è stata presentata questa mattina, durante un mini – tour a bordo di uno dei veicoli appena acquistati, dal presidente di Conerobus Muzio Papaveri e dall’assessore ai Trasporti del Comune di Ancona Ida Simonella.

“I nuovi autobus – ha affermato il presidente di Conerobus Muzio Papaveri – rappresentano un’importante tappa del processo di rinnovamento del parco mezzi, su cui la società ha intenzione di continuare ad investire. Stiamo già definendo i futuri acquisti per altri bus che arriveranno nel 2019 e nel prossimo futuro puntiamo anche a dotarci di mezzi elettrici”.



I trenta nuovi autobus andranno a sostituire i vecchi veicoli euro 0 ed euro 1 ed, in particolare, entro l’autunno, tutti gli euro 0 verranno rimpiazzati, in linea con la nuova normativa che ne prevede il divieto di circolazione a partire dal 1°gennaio 2019.

Gli 11 autobus per il servizio di trasporto extraurbano sono lunghi 13 metri e dotati, tra l’altro, di pedana per disabili, avvisatori acustici per i non vedenti, sistema di videosorveglianza interno e di autospegnimento in caso d’incendio.

“L’acquisto degli autobus – ha sottolineato l’assessore Simonella – è un bellissimo segnale per gli utenti ed è importante per Conerobus, perché, dopo anni in cui ci si è concentrati fortemente sul raggiungere come azienda un equilibrio di bilancio, cosa non semplice, perché pativamo da una situazione particolarmente difficile, ora possiamo riprendere gli investimenti e garantire ai cittadini un servizio sempre più di qualità”.

Conerobus non acquistava nuovi veicoli da oltre 5 anni e ora, dopo aver lavorato duramente per dare stabilità ai propri conti, si sta concentrando sul rinnovo della flotta, tra i punti cardine della strategia di gestione aziendale. L’obiettivo è di abbassare l’età media del parco mezzi, ridurre i costi di manutenzione, migliorando nel contempo gli standard qualitativi con notevoli benefici per gli utenti e sull’ambiente.

I primi 11 veicoli verranno presentati alla cittadinanza, domani, mercoledì 18 luglio, alle 19, al Monumento ai Caduti, dove si terrà il taglio del nastro con le autorità locali.

Seguirà il concerto di Beppe e la Swing Band, complesso di cui fanno parte anche autisti di Conerobus.

L’iniziativa rientra nell’ambito della campagna della commissione europea Eu in my Region, che prevede, tra l’altro, open day alla scoperta di progetti realizzati con l’apporto dell’Europa.