Conerobus, servizio potenziato per gli studenti anconetani

Come ogni anno, dall’inizio della scuola, Conerobus ha avviato un attento e quotidiano monitoraggio dell’affluenza nelle linee urbane ed extraurbane che servono le scuole di Ancona e provincia, compiendo grandi sforzi per calibrare in tempi ultrarapidi il servizio sul numero degli iscritti nei diversi plessi, sugli orari di entrata ed uscita, in una prima fase sempre provvisori, e sul numero degli abbonamenti, il cui acquisto è ancora in corso.

Al momento, in seguito alle verifiche, sono state riscontrate situazioni di sovraffollamento sull’autobus, che, in corrispondenza con l’orario di entrata a scuola, viaggia lungo la tratta Agugliano – Casine di Paterno – Ancona, e sulla linea di collegamento tra Offagna e il capoluogo dorico. Nel primo caso, la società per la mobilità intercomunale di Ancona ha già provveduto ad aggiustare il tiro potenziando, da questa mattina, il servizio con un autobus in più, mentre lunedì il mezzo lungo la direttrice Offagna – Ancona verrà sostituito con un altro più capiente.

“Da sempre prestiamo grande attenzione alle esigenze di mobilità degli studenti che si servono dei nostri autobus per raggiungere la scuola – afferma il presidente di Conerobus Muzio Papaveri – per questo ogni anno, sin dal primo giorno, effettuiamo attente verifiche sui carichi di tutte le linee, in modo da intervenire tempestivamente, nel caso in cui vengano riscontrati problemi, con eventuali modifiche degli orari o la sostituzione dei mezzi impiegati. Purtroppo nei primi giorni alcuni disagi sono fisiologici, in quanto non conosciamo esattamente il numero degli studenti intenzionati ad usufruire del nostro servizio. Gli abbonamenti, infatti, anche in queste ore, sono ancora in fase di sottoscrizione. Altra difficoltà che incontriamo all’inizio dell’anno scolastico è rappresentata dagli orari provvisori di entrata e uscita delle scuole. Seguiamo quotidianamente la loro variazione, ma, solo quando entra in vigore l’orario definitivo, riusciamo ad adattare il servizio alle reali esigenze. Non mancheremo dunque di apportare le modifiche necessarie, come già accaduto questa mattina con l’aggiunta di un mezzo lungo la tratta Agugliano – Ancona”.