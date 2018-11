Conerobus, sperimentazione nuovo sistema di bigliettazione

Un dispositivo dotato di gps che consente di pagare direttamente all’autista la tratta effettuata, utilizzando bancomat, carta di credito o i tradizionali contanti.

E ’l’ultima frontiera dell’innovazione nel trasporto pubblico, che Conerobus sta sperimentando sulla navetta di collegamento tra Ancona e l’aeroporto di Falconara, con l’obiettivo, in futuro, di estenderla alla rete extraurbana.

Impiegata per la prima volta in Italia, l’innovativa soluzione consiste in un dispositivo munito di localizzatore, che permette al conducente di emettere il biglietto in base alla fermata di salita e discesa e all’utente di scegliere tra le diverse forme di pagamento. Uno strumento introdotto anche per facilitare gli spostamenti dei turisti, spesso sprovvisti di contanti, e che, in un secondo momento, potrà essere usato dai verificatori nella lotta all’evasione.



“Questa nuova tecnologia – commenta il presidente di Conerobus Muzio Papaveri – conferma la volontà dell’azienda di continuare ad investire in progetti all’avanguardia. Dopo il sistema anti – collisione, abbiamo deciso di sperimentare un altro dispositivo di ultima generazione, che agevolerà i viaggiatori nell’acquisto del biglietto. Il sistema aiuterà significativamente anche gli autisti nelle tratte extraurbane, in quanto non dovranno più tenere biglietti cartacei per le molteplici tratte”.

Conerobus ha deciso di mettere inizialmente alla prova l’efficacia del nuovo sistema di bigliettazione a bordo degli Aerobus, in quanto effettuano solo due fermate, alle quali corrispondono due diverse tariffe.

La società per la mobilità intercomunale di Ancona continua dunque a perseguire l’eccellenza tecnologica. Una politica che le ha permesso di porsi come un valido interlocutore italiano, riconosciuto per i più evoluti sistemi di mobilità sostenibile, a tal punto che, nei giorni scorsi, il presidente Papaveri è stato chiamato a confrontarsi con il Ministero del Trasporti della Repubblica di Albania e il Comune di Tirana per possibili collaborazioni ed interventi finalizzati a progetti comuni ad alto tasso di innovazione tecnologica.