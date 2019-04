90 imprenditori sono “tornati sui banchi” per presso l’auditorium del centro direzionale Confartigianato ad Ancona.

La Scuola ha registrato un consenso sempre crescente, sottolinea il Segretario generale di Confartigianato Marco Pierpaoli , siamo stati tra i primi esempi in Italia a realizzare una formazione di questo tipo, a credere e volere fortemente “ la scuola per imprenditori, realizzata in collaborazione con il Dipartimento di Management dell’ Università Politecnica delle Marche. La scuola ha formato fino ad oggi quasi 1.000 manager migliorandone le capacità gestionali d’impresa e fornendo competenze innovative.

La sinergia tra mondo accademico, artigianato e piccole imprese è fondamentale. Per questo 14 anni fa la Confartigianato ha stipulato con l’Università un protocollo di intesa che ha dato vita alla Scuola per Imprenditori e che negli anni si è strutturato e arricchito di sempre maggiori contenuti e iniziative. Confartigianato infatti ha ritenuto opportuno e coerente con il proprio ruolo di Associazione continuare con ancora maggior entusiasmo e impegno la collaborazione con l’Ateneo.



Il percorso didattico, sottolinea Paola Mengarelli responsabile della formazione di Confartigianato, si articola in un ciclo di sette incontri con cadenza mensile e coinvolge una classe selezionata di giovani imprenditori di diversi settori: dalla moda ai servizi, dalla meccanica agli strumenti musicali, al food, all’edilizia. Particolarmente interessante la tematica di quest’anno: “imprese e valori quali strumenti per la misurazione ed il trasferimento”. Questo anno di corso è realizzato in collaborazione con Ubi Banca.