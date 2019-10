Confermata condanna a 12 anni a Traini: Me lo aspettavo

Dopo 4 ore di camera di consiglio la Corte d’Assise d’Appello di Ancona ha confermato la condanna, di primo grado, a 12 anni di reclusione per Luca Traini, il 30enne di Tolentino che il 3 febbraio 2018 ferì sei migranti di colore a colpi di pistola a Macerata.

Traini è accusato di strage aggravata da odio razziale, danneggiamento e porto d’arma abusivo.

L’uomo aveva giustificato il raid dicendo di voler vendicare l’uccisione della 18enne Pamela Mastropietro.

“La condanna per strage? Me lo aspettavo, ora aspetto la verità anche per Pamela, Oseghale non può aver fatto tutto da solo” ha detto Traini mentre veniva portato via dall’aula dalla polizia penitenziaria per essere trasferito nel carcere di Montacuto.