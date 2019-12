Conosce minore su social e la violenta: 25 enne arrestato

Una bruttissima storia di violenza su minori perpetrata grazie ai social network nelle Marche, una piaga purtroppo sempre più in fase di diffusione.

Secondo le ricostruzioni prima la conoscenza è avvenuta tramite un social network poi l’incontro e lo stupro in auto di una studentessa minorenne straniera.

Il fatto è avvenuto la sera del 9 luglio scorso in una località della provincia di Macerata; il giorno dopo la ragazza sporse denuncia ai carabinieri. Ora il presunto autore degli abusi, un 25enne residente in un paesino, è finito agli arresti domiciliari per l’accusa di violenza sessuale aggravata dalla minore età delle vittima