Contrasto alla droga, controlli nelle scuole pesaresi

Nell’ambito delle nuove linee strategiche diramate dal Ministero dell’Interno per la prevenzione il contrasto del traffico di sostanze stupefacenti nelle aree ritenute a rischio e con il coinvolgimento dei più giovani, personale della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di P.S. di Urbino ha effettuato una serie di controlli presso Istituti Scolastici Superiori di Urbino e presso alcuni luoghi ad essi vicini, frequentati dagli studenti.

L’attività ha permesso di appurare come il consumo di stupefacenti sia presente anche all’interno di tali strutture, principalmente durante la pausa di metà mattina, ma anche all’uscita dall’autobus prima dell’inizio della giornata scolastica.

Nel corso dei controlli è stato rinvenuto un piccolo quantitativo di stupefacente e all’interno di uno zaino, un martellino di quelli utilizzati per rompere i vetri dei pullman in caso di emergenza, motivo per il quale un minorenne è stato denunciato per porto ingiustificato di oggetto atto ad offendere.



Le verifiche proseguiranno anche nel prossimo futuro, ovviamente con la collaborazione dei Dirigenti degli Istituti scolastici.