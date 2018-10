Contrasto alla droga, un arresto e tre denunce ad Ancona

Proseguono costantemente le attività di contrasto al fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti che, sempre più spesso, vede protagonisti ragazzi in giovane età. Fenomeno questo che ormai vede quotidianamente impegnate le forze dell’ordine soprattutto in quelle aree della città in cui il problema sembra più evidente.

In tale contesto gli agenti del Commissariato stanno effettuando controlli sistematici a carico di soggetti già noti per avere precedenti in materia di stupefacenti ma anche a carico di persone che con queste ultime si accompagnano in alcuni particolari luoghi di ritrovo della città.

Durante i controlli notturni gli agenti , in zona ospedale, notavano transitare un veicolo all’interno del quale vi erano 4 giovani che, alla vista, dell’auto della Polizia, tentavano di aumentare la velocità.



Gli agenti dunque provvedevano a raggiungere il veicolo , intimando l’alt e provvedendo ad identificare le persone a bordo.

Fra questi due soggetti, minorenni , risultavano avere già alcuni pregiudizi poiché in passato trovati in possesso di ridotte quantità di stupefacente. I due erano in compagni di un altro soggetto da poco maggiorenne ed un giovane 20enne.

Nel corso del controllo le persone apparivano piuttosto agitate e, tra essi , il neo-maggiorenne era visibilmente nervoso. Gli agenti dunque decidevano di effettuare un controllo più approfondito presso il Commissariato ove , avvertiti i genitori dei minorenni, i quattro venivano condotti.

Da tale controllo emergeva che il giovane 18enne, L.M. senigalliese, era in possesso di un grosso involucro a forma circolare all’interno del quale vi era un significativo quantitativo di sostanza stupefacente risultata essere hashish per un peso pari a circa 60 grammi.

In considerazione di ciò, il giovane veniva deferito all’autorità giudiziaria per il reato di detenzione a fini di spaccio e la sostanza veniva sequestrata.

Nel corso delle altre attività di controllo svolte anche durante il giorno, gli agenti, nei pressi del campus scolastico rintracciavano un ragazzo quasi 18enne che stava camminando in modo defilato. Gli agenti decidevano di sottoporlo a controllo e mentre si avvicinavano questi gettava qualcosa a terra. I poliziotti a quel punto identificavano il giovane e provvedevano a recuperare quanto gettato che risultavano essere tre involucri all’interno dei quali vi erano complessivamente 5 grammi circa di sostanza del tipo hashish. Per detti motivi il giovane veniva segnalato in Prefettura quale assuntore e la sostanza stupefacente sottoposta a sequestro.

Stesso destino per un altro giovane bloccato qualche ora prima mentre , seduto su una panchina, in un giardino pubblico, insieme ad un amico, faceva uso di stupefacenti. Questi infatti veniva notato fumare e gli agenti erano dunque attratti dall’intenso e riconoscibile odore emesso.

Il giovane veniva identificato e risultava essere un 18enne senigalliese, A.C. che veniva trovato complessivamente in possesso di oltre 5 grammi di hashish già suddiviso in dosi.

Nell’ultimo caso i poliziotti durante i controlli nei presi della stazione ferroviaria sottoponevano a controllo un cittadino marocchino, S.A. di anni 45 senza fissa dimora in Italia il quale veniva trovato in possesso di alcuni grammi di marijuana che veniva sequestrata e l’uomo segnalato alla Prefettura.