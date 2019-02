Continuano in modo costante le attività di contrasto all’uso ed allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte del personale del Commissariato di P.S. di Senigallia che, in questi ultimi giorni, è stato impegnato in intensi servizi di controllo e repressione. In questo ambito sono stati effettuati numerosi accertamenti a carico di soggetti dediti ad attività sia di uso che di spaccio di sostanze stupefacenti.

In tale ambito i poliziotti hanno anche dato esecuzione ad un ordine emesso dalla Procura della Repubblica di Pesaro con il quale è stata disposta la detenzione di una donna. M.E.P., senigalliese di anni 35 circa.

La donna infatti dovrà scontare oltre due anni e mezzo di detenzione di seguito ad una importante sentenza di condanna emessa a suo carico dopo che la stessa era stata tratta in arresto in flagranza del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza del tipo cocaina. Nell’occasione la donna veniva controllata dagli agenti della Polizia, in compagnia di un cittadino albanese, e trovata che nascondeva oltra 100 gr. di cocaina. Di seguito a quel fatto, risalente ad alcuni anni addietro, la donna dovrà scontare il periodo di detenzione.



Nella giornata di ieri, poi, gli agenti, transitando in zona Vivere verde , notavano un veicolo con due persone a bordo che procedeva a velocità ridotta e decideva di sottoporla a controllo. All’interno vi erano due persone, una donna alla guida ed un passeggero.

La donna, 35enne senigalliese, già nota per diversi precedenti in materia di droga e recentemente tratta in arresto dagli agenti del Commissariato di Senigallia perché trovata in possesso di un significativo quantitativo di varie sostanze destinate allo spaccio, fin da subita appariva molto nervosa.

Dopo aver esibito i documenti, gli agenti notavano alcuni comportamenti sintomatici delle persone sotto l’effetto di sostanze psicotrope, pertanto la invitavano a sottoporsi al relativo esame, ma la donna dichiarava di rifiutarsi. A quel punto i poliziotti, come previsto dal codice della strada, procedevano a deferire la donna per il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti relativi all’assunzione di sostanze psicotrope ed al ritiro della patente di guida.

Nel corso del controllo poi gli agenti controllavano il passeggero, un 40enne di Senigallia, anch’egli noto in quanto assuntore di stupefacenti ed in effetti questi veniva trovato in possesso di un involucro risultato contenere sostanza del tipo cocaina.

I poliziotti dunque procedevano alla segnalazione dell’uomo al Prefetto di Ancona in quanto assuntore.