Controlli a Civitanova, identificati nomadi

Grazie all’incessante attività di controllo del territorio finalizzata al contrasto del fenomeno delle molestie da parte di persone che sostano davanti ai supermercati, negozi ecc. e alla prevenzione dei reati predatori, gli uomini del Commissariato di P.S. di Civitanova M. diretti dal Dr. Lorenzo SABATUCCI ed il personale della Polizia Municipale, anche nella giornata odierna, hanno effettuato specifici controlli.

Sono stati allontanati alcuni camper di nomadi che sovente soggiornano in questo centro ed espletati ulteriori accertamenti per quanto riguarda gli occupanti.

Sono stati identificate inoltre le persone nomadi sia maggiorenni che minorenni, tutti residenti in Italia ma con nazionalità bosniaca, in regola con le norme per il soggiorno, all’interno del mezzo.



Tutti sono stati sottoposti alle procedure di identificazione e successivamente fatti allontanare mentre i minorenni venivano affidati ai Servizi Sociali per essere collocati in apposita comunità, stante la mancanza in loco di un prossimi congiunti.