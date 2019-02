Nell’ambito delle attività di contrasto al fenomeno dell’immigrazione clandestina, il personale del Commissariato di P.S. di Senigallia è stato impegnato in numerosi servizi che hanno consentito di sottoporre a controllo decine di persone. Dette attività sono state svolte in diversi luoghi della città ( stazione ferroviaria, parchi pubblici) e sono stati altresì estesi alle aree di parcheggio presenti sul territorio comunale.

Nel corso di tali controlli, svolti in zone del centro cittadino, i poliziotti hanno accertato la presenza di due soggetti dediti all’attività di parcheggiatori abusivi. Gli stessi venivano infatti notati mentre agevolavano l’accesso o la ripartenza delle auto dagli stalli. Dopo aver verificato che tale comportamento si prolungava nel tempo, gli agenti decidevano di intervenire e bloccavano le due persone che venivano identificate e risultavano essere entrambi di origine nigeriana, di 30 anni circa, in possesso di permesso di soggiorno. Di seguito i poliziotti provvedevano ad elevare a carico di entrambi i soggetti la sanzione prevista dal codice della strada pari ad oltre 770 euro.

Nel corso di un successivo controllo, poi gli agenti estendevano le verifiche anche ad altre aree di parcheggio e , giunti in zona via Leopardi, notavano la presenza di un altro soggetto extracomunitario che forniva indicazioni su dove parcheggiare a tutti veicoli che da lì si trovavano a transitare. I poliziotti,dunque, provvedevano a fermare l’uomo per procedere all’identificazione. Questi, però, dopo aver esibito i documenti richiesti, cominciava ad assumere un atteggiamento non collaborativo e nonostante la presenza degli agenti, ad un certo punto, sbracciando e tentando di colpire gli agenti, si sfilava il giubbotto e scappava abbandonando i propri effetti personali.



I poliziotti, comunque, alla luce di quanto accertato, procedevano ad elevare nei confronti dell’uomo la sanzione prevista dal codice della strada per l’attività di parcheggiatore abusiva, che provvedevano a notificare di li a poco quando rintracciavano la persona che, in relazione al comportamento tenuto, veniva altresì denunciato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Nel corso dei controlli, inoltre, venivano identificati diversi soggetti extracomunitari e tra questi veniva rintracciata una persona di anni 28 dell’est europa, che risultava essere priva di titolo di permanenza in Italia ed anzi raggiunta da un provvedimento di espulsione e conseguente ordine del Questoredi lasciare il territorio dello Stato mai ottemperato.

Per tali motivi gli agenti provvedevano a deferire all’autorità giudiziaria la persona per i reati di soggiorno illegale nel territorio dello Stato ed inottemperanza all’ordine del Questore, avviando le procedure per l’espulsione.