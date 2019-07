Controlli a Senigallia, segnalati due possessori di droga

Sempre in primo piano è l’attività di contrasto al fenomeno dello spaccio e dell’uso di stupefacenti della Polizia.

In questo ambito, sempre molto alta è l’attenzione da parte degli agenti del Commissariato di P.S di Senigallia. che effettuano costanti servizi di controllo in prossimità dei luoghi frequentati dai giovani o in alcune aree della città in cui sono soliti stazionare soggetti dediti all’uso di stupefacenti.

Nel corso di detti servizi, i poliziotti , transitando per il lungomare Alighieri notavano un gruppo di ragazzi che stazionavano all’interno di un cortile di un palazzo i cui residenti in passato hanno lamentato strani movimenti e rumori molesti. Gli agenti dunque procedevano al controllo del gruppo di giovani presenti e fra questi ve ne era uno di appena 17 anni, di origini sudamericane, che tentava di nascondersi dietro un muro e gettar qualcosa. I poliziotti notavano il gesto e lo bloccavano , recuperando per terra un oggetto utilizzato per la frantumazione di sostanza stupefacente ed un involucro risultato contenere qualche grammo di sostanza del tipo marijuana. Gli agenti dopo aver fatto intervenire il genitore del giovane provvedevano a segnalarlo alla Prefettura in qualità di assuntore ed al sequestro dello stupefacente.



Trovandosi poi in zona via Sanzio , gli agenti del Commissariato di Polizia, notavano un soggetto di mezza età a bordo di un ciclomotore senza casco e gli intimavano l’alt. Identificavano l’uomo, S.E. di anni 50 circa, con pregiudizi penali, e procedevano ad effettuare i controlli sul mezzo che risultava di proprietà di un altro soggetto. Quest’ultimo, contattato, riferiva di aver avuto rubato il ciclomotore giorni addietro e si recava a sporgere denuncia. Nel frattempo i poliziotti verificavano che la targa non aveva copertura assicurativa. Gli agenti dunque elevavano le sanzioni relative alla guida senza casco e senza copertura assicurativa, nonché denunciavano il soggetto per il reato di ricettazione. L’uomo alla guida inoltre veniva trovato in possesso di un involucro poi risultato contenere una dose di hashish e dunque veniva segnalato in Prefettura.