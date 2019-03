Controlli antidroga a tappeto a Macerata: preso tunisino

Verso le ore 14.30 gli agenti, nei pressi di un bar sito in centro, procedevano al controllo di un cittadino tunisino, 36 anni residente in città, il quale si aggirava in zona con fare sospetto. Lo stesso peraltro, era già entrato nel mirino degli agenti dopo che nelle scorse settimane era stato notato in zona stadio e centro città mentre si incontrava con persone conosciute come orbitanti nel mondo della droga.

Appena avvicinato dai poliziotti, l’uomo manifestava prima segni di insofferenza al controllo e subito dopo tentava di sottrarsi al controllo opponendo ai poliziotti una energica resistenza durante la quale veniva visto deglutire qualcosa con evidenti segni di sforzo.

Nell’occasione l’uomo, fisicamente prestante, cercava in ogni modo, con calci e spinte, di divincolarsi dagli operatori per darsi alla fuga, fino a quando i poliziotti riuscivano ad immobilizzarlo.



La successiva perquisizione personale e analoga operazione effettuata presso il suo domicilio distante alcune centinaia di metri dal luogo del controllo, consentivano di rinvenire, sulla sua persona un bilancino elettronico di precisione perfettamente funzionante e dei ritagli in cellophane di solito usati per il confezionamento della droga, il tutto custodito all’interno di un pacchetto di sigarette celato nello slip.

Successivamente, vistosi scoperto, l’uomo ammetteva di aver ingoiato 5 dosi contenente sostanza stupefacente del tipo “ cocaina “ pertanto veniva sottoposto presso il nosocomio alla radiografia dell’addome, esame che confermava la presenza della droga nello stomaco del giovane.

Giunto al locale Pronto Soccorso, mentre si accingeva a scendere dall’auto della Polizia, con una mossa fulminea tentava inoltre di disfarsi di un piccolissimo involucro immediatamente recuperato dagli agenti, contenente un’altra dose di cocaina pronta allo spaccio mentre, l’ulteriore perquisizione effettuata in modo accurato all’interno della struttura ospedaliera, consentiva il rinvenimento di un ulteriore involucro di plastica contenente oltre 5 grammi di cocaina che l’uomo aveva occultato negli slip. Tutta la sostanza, analizzata dalla Polizia Scientifica, è risultata essere cocaina purissima.

La droga e il materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi sono stati posti in sequestro come pure il telefono cellulare in uso all’uomo, ritenuto utile al proseguo delle indagini, poiché verosimilmente utilizzato per tenere i contatti con i tossicodipendenti “clienti” del tunisino.

Al termine dell’operazione, l’uomo è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina e resistenza a Pubblico Ufficiale.