Continuano senza sosta i controlli del territorio ad opera degli agenti della Questura di Macerata, impegnati nelle attività di prevenzione e contrasto degli illeciti, specialmente nei luoghi pubblici e di maggiore aggregazione.

In data di ieri, personale della squadra volante ha effettuato un controllo lungo Corso Cairoli su un cittadino nigeriano di anni 35, risultato irregolare sul territorio nazionale e con diversi precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti che, al termine del controllo, è stato accompagnato per l’espulsione presso il centro di permanenza ed espulsione di Potenza.

Sempre in data di ieri, a seguito di controlli, è stato notificato ad un cittadino pakistano il rigetto della domanda di asilo assieme al provvedimento di espulsione e l’intimazione del Questore di lasciare il territorio nazionale.



Nel corso del servizio sono stati controllati anche 35 veicoli e sono state controllate 55 persone.