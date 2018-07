Di seguito ad alcuni episodi di furto presso abitazioni , verificatisi negli ultimi giorni della settimana sul territorio del comune di Senigallia, sono stati predisposti mirati servizi di controllo in cui è stato impegnato il personale del Commissariato di P.S..

Tali controlli hanno riguardato non soltanto le zona maggiormente trafficate e abitate ma anche alcune zone periferiche in cui nei scorsi giorni sono state segnalate presenze di auto sospette o strani comportamenti , es. gente che suonava il citofono o chiedeva informazioni generiche.

Nel corso dei controlli, estesi anche ad orari notturni, il personale della Squadra Volante del Commissariato di P.S. di Senigallia, identificava diversi soggetti, anche stranieri.

In particolare, poi, nei pressi di una piazza centrale della città, gli agenti notavano un soggetto che manifestava comportamenti sospetti. Avvicinatisi all’uomo questi veniva identificato , P.A., poco meno che 60enne, originario della Campania, con numerosi pregiudizi per reati contro il patrimonio. Dai primi accertamenti , i poliziotto ritenevano opportuno effettuare degli approfondimenti e pertanto l’uomo veniva condotto in Commissariato.



Le verifiche effettate consentivano agli agenti di risalire al fato che l’uomo risultava destinatario di un provvedimento di arresto emesso dalla Procura di Civitavecchia per una condanna legati a fatti di furto in abitazione.

L’uomo, dopo gli atti di rito, veniva dunque condotto al carcere di Montacuto dove dovrà scontare 5 mesi di reclusione.

Non si esclude che il soggetto , in transito in città, potesse esser stato dedito alle attività criminali per cui è stato raggiunto dall’ordine di cattura.

Parimenti nel corso dei servizi di contrasto ai reati predatori, gli agenti in orario serale, intercettavano, sulla statale , un veicolo monovolume che, alla vista dell’auto della Polizia, tentava una brusca manovra.

I poliziotti raggiungevano il veicolo ed identificavano i quattro occupanti , due uomini e due donne.

Le verifiche consentivano di accertare che, in particolare, l’uomo alla guida C.I.L. , rumeno, di 20 anni, aveva precedenti per furto ed in particolare per furti commessi in abitazioni.

Gli agenti effettuavano accertamenti anche a bordo del veicolo e nascosto, sotto il sedile del conducente, trovavano un coltello. Pertanto l’uomo veniva denunciato per porto abusivo di armi ed i soggetti venivano allontanati dal territorio del comune di Senigallia