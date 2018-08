Controlli su strada a Senigallia, un arresto e una denuncia

Durante il periodo di Ferragosto il personale del Commissariato di P.S. di Senigallia è stata impegnato in mirati e rafforzati servizi di controllo del territorio che hanno consentito di identificare diversi soggetti pregiudicati presenti ma anche di intervenire nel corso della commissione di reati evitando peggiori conseguenze.

Tali controlli sono stati predisposti sia per garantire la massima sicurezza durante il periodo festivo ma anche per contrastare gli ultimi episodi di furti, specie in appartamenti, verificatisi negli ultimi giorni sul territorio di Senigallia.

Molteplici sono stati gli ambiti in cui gli agenti di Polizia sono stati chiamati ad intervenire. In primo luogo sono stati predisposti diversi posti di controllo nei luoghi frequentati da bagnanti e turisti e nel corso di uno di tali servizi, svolto a Marzocca sul lungomare da Vinci, gli agenti notavano transitare due camper con targa straniere, in particolare della Croazia, cui decidevano di intimare l’alt e sottoporli a verifiche.



Gli agenti provvedevano ad identificare i soggetti e controllare il veicolo. Nel corso di detti accertamenti risultava che gli occupanti avevano diversi precedenti per reati contro il patrimonio ed in particolare una donna risultava aver fornito decine di nomi nel corso dei vari controlli di Polizia cui era stata sottoposta.

I poliziotti dunque decidevano di approfondire le verifiche e conducevano la donna in Commissariato. Qui gli agenti , oltre ad accertare i numerosi precedenti per furto cui la donna si era resa responsabile in diverse zone d’Italia, verificano che in capo alla stessa pendevano addirittura due ordine di cattura emessi rispettivamente dalla Procura della Repubblica di Bologna e di Foligno.

Infatti , di seguito ad alcune condanne inflittele da quei Tribunali la donna risultava essere ricercata in tutta Italia perché deve scontare una pena complessiva pari ad oltre 5 anni.

Dopo gli atti di rito, la donna D.S. di anni 30 circa, di origine croata ed in Italia domiciliata in Veneto, veniva condotta presso il carcere di Pesaro per scontare il lungo periodo di carcerazione.

Sempre nel corso dei controlli serali, su segnalazione di un agente della Polizia Stradale libero dal servizio, personale della Squadra Volante del Commissariato di Senigallia, in zona Arceviese, intimava l’alt ad un veicolo che procedeva in modo incerto.

A bordo dell’auto veniva rintracciato un uomo , S. G. di anni 40 circa originario del napoletano, attualmente presente a Senigallia per vacanza. Lo stesso fin da subito presentava i sintomi dell’ebbrezza alcolica, infatti, parlava in modo sconnesso e si muoveva con difficoltà.

Gli agenti dunque sottoponevano l’uomo all’alcoltest e di seguito alla prima prova alcolemica veniva trovato con tasso superiore a 1,5 g\l. Pertanto all’uomo veniva ritirata la patente di guida ed egli veniva denunciato per guida in stato d’ebbrezza.

Nel corso degli altri controlli effettuati, gli agenti elevavano n.8 diverse sanzioni per violazioni al codice della strada tra cui mancata copertura assicurativa o revisione del veicolo, con conseguente sequestro del veicolo interessato, o per comportamenti pericolosi o non corretti alla guida.