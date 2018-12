Sono tristissimi giorni quelli che ancora sta vivendo la comunità marchigiana dopo la tragedia della discoteca di Corinaldo.

I funerali di Benedetta Vitali, la 15enne studentessa fanese morta nella calca della discoteca di Corinaldo, si svolgeranno a Fano, sabato 15 dicembre. Invece domani pomeriggio alle 14:30 nella chiesa parrocchiale del Cuore Immacolato di Maria a Frontone saranno celebrati i funerali di Mattia Orlandi.

A Senigallia l’ultimo saluto a Emma Fabiani la liceale di 14 anni morta nella calca.



Intanto Ssono scesi a sei i pazienti ricoverati agli Ospedali Riuniti di Ancona a seguito della calca: uno, trasferito in un reparto per acuti, è stato dimesso. Tre pazienti sono ancora presso la terapia intensiva. Tutti sono comunque in via di miglioramento e questa è già un’ottima notizia.

