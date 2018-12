Corinaldo, Totti manda messaggio a Michele in rianimazione

Totti campione di solidarietà, anche in occasione della triste tragedia che ha colpito Corinaldo e tanti giovani marchigiani al concerto di Sfera Ebbasta.

Il campione della Roma ha mandato un video per aiutare Michele, un 17enne di Ostra, ora ricoverato in rianimazione in coma farmacologico all’Ospedale di Torrette di Ancona, dopo la calca della discoteca Lanterna azzurra di Corinaldo.

Il ragazzo, appassionato romanista, gioca a calcetto nell’Ostrense, la squadra del suo paese. La sera del 7 dicembre era andato alla discoteca per la festa di istituto, gli amici dovevano raggiungerlo sul tardi. Ma quando sono arrivati hanno trovato uno scenario da incubo e l’amico in condizioni gravissime.



Oggi sono in ospedale per stare vicino a lui e per lui hanno lanciato una storia su Instagram. La risposta del Pupone è stata veloce e piena di sensibilità: un video solo per Michele, non pubblicato sui suoi canali social, “Rimettiti presto, ti aspetto a Trigoria”.