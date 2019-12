Corrinatium CX Race, il 6 gennaio si avvicina

Pronti a mettere nuovamente in scena il Corrinatium CX Race di ciclocross in programma il giorno dell’Epifania a Corinaldo

Si attende il grande successo per questa manifestazione (valevole come dodicesima prova del Master Uisp Ciclocross Marche) che è diventata emergente nella rinomata tradizione ciclistica del borgo di Corinaldo. La gara è abbinata al trofeo Bardahl, azienda mondiale leader nei prodotti per la lubrificazione che da 2 anni è entrata nel ciclismo.

Il percorso non pianeggiante con i suoi 2500 metri di lunghezza si svolge all’ interno del parco del Geofisico di Corinaldo.

Tra i servizi a disposizione dei partecipanti il lavaggio bici, i massaggi pre-post gara e il pasta party.

Previsto anche un piccolo gadget per tutti al momento dell’iscrizione e a fine manifestazione premi per i primi 5 di ogni categoria. A premiazione anche il team che viene da più lontano, la squadra con maggior punteggio e quella più numerosa.