Corsi Confartigianato alla Scoperta del Cioccolato

Dal cacao al cioccolato. Storia di una materia prima che si trasforma in bontà. Produttori, pasticceri, appassionati hanno partecipato al corso organizzato dalla Confartigianato in collaborazione con ChocoFair ad Ancona.

Un modulo di formazione base teorico e pratico dal titolo “Dalle fave di cacao al cioccolato” che ha affrontato diverse tematiche: la genetica del cacao, le filiere di approvvigionamento, le metodologie di trasformazione, le innovazioni possibili.

All’interno del Centro Direzionale della Confartigianato è stato allestito un laboratorio di trasformazione primaria dalle fave di cacao per consentire ai partecipanti di assistere direttamente alle fasi di lavorazione della materia prima.

Dietro un prodotto di eccellenza c’è un grande lavoro di ricerca – dichiara Giulia Mazzarini, responsabile alimentaristi Confartigianato – in attesa di Choco Marche, l’evento di Confartigianato che ogni anno porta in piazza Pertini di Ancona il meglio della cioccolateria, il corso realizzato in collaborazione con ChocoFair ha proposto un importante momento di approfondimento sui processi di selezione, lavorazione, produzione che trasformano il cacao più puro in cioccolato di qualità.