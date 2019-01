Cosenza-Ascoli 0-0, pari a reti bianche al San Vito

Pari senza reti per l’Ascoli che trova un punto al San Vito contro i padroni di casa del Cosenza.

Gli ospiti hanno tentato di ritrovare i tre punti ma si sono alla fine accontentati del pareggio che smuove la classifica.

Ha vinto il tatticismo in una sfida dove entrambe le compagini hanno badato maggiormente a difendersi, soprattutto nella ripresa, per non rischiare nulla.



COSENZA (3-5-2): Perina; Idda, Dermaku, Legittimo; Corsi, Mungo (26’ st Garritano), Palmiero, Bruccini, D’Orazio (17’ st Baez); Tutino, Baclet (18’ st Maniero). A disp.: Cerofolini, Saracco, Perez, Schetino, Pascali. All.: Braglia

ASCOLI (4-3-1-2): Bacci; Laverone, Brosco, Valentini, Cavion; Frattesi (40’ st Baldini), Troiano, Casarini; Ninkovic (43’ st Padella); Ngombo (25’ st Rosseti), Beretta. A disp.: Lanni, Scevola, Carpani, Quaranta, Kupisz, Sarli. All.: Vivarini

ARBITRO: Abbattista di Molfetta

NOTE: ammoniti Baclet (C), Legittimo (C), Corsi (C). Rec. 4’ st

fc