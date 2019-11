Crisi Aerdorica, incontro Regione-Sindacati su esuberi

“La Regione c’è e ci sarà”. È quanto ha ribadito l’assessore al Lavoro, Loretta Bravi, ai sindacati e all’amministratore Carmine Bassetti, nell’incontro pomeridiano, a Palazzo Raffaello, sugli esuberi di Aerdorica. Mentre il presidente Ceriscioli era convocato a Roma per la Cabina di coordinamento sul terremoto, l’assessore Bravi ha chiarito le modalità operative per avviare un progetto di reinserimento degli esuberi.

“Abbiamo ribadito tutto ciò che era già previsto nell’accordo del 5 agosto scorso. La Regione è pronta ad avviare un piano di politiche attive insieme ad Anpal servizi e al Centro per l’impiego di Ancona per la presa in carico di eventuali esuberi e la loro ricollocazione. È necessario, però, conoscere dall’azienda la situazione reale. Domani invieremo un format già predisposto per richiedere una situazione definita e chiara delle maestranze impiegatizie e operaie presenti. La ricognizione è identica a quella effettuata con altre aziende marchigiane per le quali sono stati poi avviati percorsi di ricollocazione del personale in esubero. Ovviamente questo percorso di presa in carico potrà essere avviato solo dopo la dichiarazione degli esuberi, al termine della cassa integrazione, verosimilmente non prima di febbraio 2020”.