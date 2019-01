Crisi Aerdorica, lunedì apertura buste per socio privato

Manca poco per l’ufficialita’ ma si comincia già ad avere una situazione delicata per la crisi che sta attraversando Aerdorica.

Si è chiuso infatti ieri alle 13 con una offerta il bando per la selezione del socio privato di maggioranza di Aerdorica, società gestore dell’aeroporto di Ancona-Falconara.

Lo comunica la Regione informando che il 7 gennaio si procederà all’apertura della prima busta per verificare la regolarità della domanda” dell’offerente.



Successivamente verranno fatti vari passaggi, compresa l’informativa alla Commissione Ue per “consentire il completamento dell’istruttoria in materia di aiuto alla ristrutturazione” e Aerdorica consegnerà i documenti agli organi della procedura concorsuale per informare i creditori.