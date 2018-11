Crisi Aerdorica, pubblicato bando per ricerca socio privato

E’ stato pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale il bando per la selezione del socio privato per Aerdorica. All’offerta tecnica saranno attribuiti 95 punti e i restanti 5 andranno all’offerta economica.

L’importo dell’aumento di capitale sociale da parte dell’investitore privato è stato stimato non inferiore a 15 milioni di euro. Il socio privato potrà entrare nella compagine attraverso la sottoscrizione dell’aumento di capitale solo se, e nella misura in cui, si siano verificate le seguenti condizioni dopo l’aggiudicazione della gara: autorizzazione della Commissione europea alla sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale di 25 milioni da parte della Regione Marche; ricostruzione del capitale residuo; decreto di omologa del concordato preventivo da parte del Tribunale di Ancona. Il bando è aperto ai soggetti con capitale sociale non inferiore a 200 mila euro e l’offerta deve contenere una fideiussione di 600 mila euro. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 13 del 4 gennaio 2019. Il bando è scaricabile dalla sezione Amministrazione trasparente del sito Internet di Aerdorica.

“Chi entrerà in Aerdorica, dopo l’omologa del concordato preventivo – ha dichiarato il presidente Luca Ceriscioli – potrà contare su una società sostanzialmente libera dai debiti, anche grazie ai 25 milioni di aumento di capitale sociale previsti dalla Legge Regionale. Quindi si tratta di individuare un partner industriale ancor più che finanziario, perché ci sta a cuore che lo scalo torni in salute e sviluppi tutte le sue potenzialità”.