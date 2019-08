Crollato tetto palazzina Cras ad Ancona, nessun ferito

Nella serata di ieri 6 agosto, alle ore 21,15 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti ad Ancona in via Maggini per il crollo di un fabbricato. Per cause in fase accertamento è crollato il tetto di un vecchio stabile a un piano all’interno della proprietà del CRAS, oltre il tetto è crollata anche una facciata della palazzina. I vigili del fuoco utilizzando l’autoscala hanno verificato che non vi erano persone coinvolte, hanno messo in sicurezza il sito e in via precauzionale è stata chiusa al traffico via Maggini.