Crotone-Ascoli 3-0, ko indolore allo Scida

Sconfitta indolore per l’Ascoli che cede 3-0 allo Scida contro il Crotone di mister Stroppa.

L’Ascoli ormai senza obiettivi subisce l’iniziativa dei Pitagorici che passano al ’40 con Simy. Ad inizio ripresa però i calabresi chiudono i conti con Pettinari. Al ’12 Benali cala il tris per un ko che fa poco male ai bianconeri.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Vaisanen, Spolli (25’ st Cuomo), Marchizza; Sampirisi, Zanellato (10’ st Gomelt), Barberis, Benali, Molina; Simy, Kargbo (38’ pt Pettinari). A disp.: Festa, Rohden, Firenze, Machach, Tripaldelli, Tripicchio, Milic, Valietti, Mraz. All.: Stroppa



ASCOLI (4-3-2-1): Lanni; Laverone, Padella, Quaranta, D’Elia; Cavion, Iniguez, Frattesi (35’ st Coly); Chajia (38’ st Troiano), Ninkovic (15’ st Baldini); Ardemagni. A disp.: Milinkovic-Savic, Scevola, Valentini, Rubin, Addae, Andreoni. All.: Vivarini

ARBITRO: Piscopo di Imperia

RETI: 40’ pt Simy (C), 3’ st Pettinari (C), 12’ st Benali (C).

NOTE: Biglietti 6.401 (€ 12.702,00), abbonati 4.164 (rateo abbonamenti € 30.067,00). Rec. 2’ pt, 3’ st