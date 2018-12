La Volante del Commissariato di San Benedetto del Tronto alle ore 07.40 circa del 28 interveniva su richiesta del personale di sicurezza presente sull’autobus di linea AP/SBT della Start, in via N. Sauro.

Appena giunti il personale della Fifa Security ragguagliava i poliziotti che a bordo del bus stracolmo di passeggeri, vi era una giovane identificata successivamente per B.E del 1991 di nazionalità Nigeriana , la quale alla richiesta di una studentessa di liberare il posto attiguo dove era seduta occupato da una borsa personale , la stessa gli sferzava un violento schiaffo e tentava altresì di mordere un’altro studente che si accingeva a sedersi nelle vicinanze. Non paga di ciò inizia a sputare alle persone sedute e di conseguenza si verificava un parapiglia tale che a anhe a causa dei numerosi utenti presenti sull’autobus costringeva l’autista a fermare il veicolo.

Gli Agenti della Volante una volta identificata la cittadina extracomunitaria, pregiudicata, veniva accompagnata presso il Commissariato di San Benedetto del T. per le segnalazioni di rito ed il Questore di Ascoli Piceno emetteva il rimpatrio con foglio di via obbligatorio nel comune di Latina con il divieto di fare ritorno nel Comune di San Benedetto del Tronto per la durata di 3 anni.