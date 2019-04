Mirate attività di indagine avviate nell’immediatezza dei fatti dal personale della “Squadra Volante” dell’Ufficio Controllo del Territorio e della Polizia Scientifica del Commissariato di San Benedetto del Tronto, hanno permesso di identificare due soggetti autori rispettivamente di danneggiamenti ad auto in sosta nelle vie cittadine (fatto quest’ultimo accaduto durante un recente fine settimana allorquando venne segnalato un soggetto intento a divellere alcuni specchietti laterali ) e ad un furto in un appartamento ubicato in questo centro città.

Nel primo caso con l’ausilio delle immagini estrapolate dai circuiti di video sorveglianza di alcuni locali posti nella zona, si riusciva a risalire all’autore dei danneggiamenti grazie all’identificazione del soggetto notato alcuni giorni dopo da operatori della Squadra Volante durante il loro consueto pattugliamento diretto al controllo del territorio.

Nel secondo caso, gli accertamenti operati nell’immediatezza e soprattutto quelli effettuati dal personale della Polizia Scientifica del Commissariato hanno permesso di identificare un cittadino albanese quale autore del furto in appartamento.



Entrambi i soggetti sono quindi stati deferiti all’Autorità Giudiziaria.

Il cittadino albanese , non essendo residente in questa città è stato altresì proposto al Questore di Ascoli Piceno per l’applicazione della misura di prevenzione del divieto di ritorno a S. Benedetto del Tronto.