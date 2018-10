Danni causati dai Lupi, 3 milioni stanziati

Scadranno giovedì 24 gennaio 2019 le richieste di contributo per prevenire i danni causati dai lupi.

Il dirigente regionale del servizio Politiche Agroalimentari ha emanato il decreto (n. 296 dell’8 ottobre 2018) che stanzia tre milioni di euro destinati ad attenuare il conflitto tra allevatore e lupo.

Le norme, recentemente autorizzate dalla Commissione europea, prevedono aiuti per l’acquisto di recinzioni per il ricovero degli animali, di dissuasori acustici e visivi per allontanare i predatori, per dotarsi di cani pastore. “L’intervento viene finanziato con il Programma di sviluppo rurale e interessa gli allevatori ovi caprini, bovini ed equini delle aree montane marchigiane che hanno necessità di difendere il proprio bestiame dall’aggressione dei lupi e cani randagi: un fenomeno che è cresciuto nel tempo proporzionalmente all’incremento degli animali selvatici che determina anche una crescita di predatori – afferma la vicepresidente Anna Casini, assessore all’Agricoltura – Incoraggiamo gli allevatori a realizzare investimenti con le risorse europee per proteggere gli animali al pascolo, dando vita a una misura preventiva che aiuterà a ridurre gli indennizzi pagati con i fondi regionali e a tutelare un animale protetto”.